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Сегодня, 18:40

Источник: «Зенит» предложил «Расингу» 9 миллионов евро за защитника Мартирену

Сергей Ярошенко
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«Зенит» перехватил правого защитника «Расинга» Гастона Мартирену у «Краснодара», сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, петербургский клуб договорился с «Расингом» о трансфере 24-летнего футболиста за 9 миллионов евро, включая бонусы. Также в контракт будет включен пункт о проценте с перепродажи уругвайца.

Ранее «Краснодар» связался с аргентинским клубом по поводу возможности приобретения Мартирены, о чем они вели переговоры еще летом. Если тогда речь шла о сумме 4 миллиона евро, то сейчас аргентинцы готовы были готовы отдать игрока не менее чем за 6 миллионов.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро.

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В этом сезоне на счету Мартирены 6 голов и 7 результативных передач в 38 матчах за «Расинг» во всех турнирах.

ФК Зенит
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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