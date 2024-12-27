Смолов опубликовал совместное фото с Рублевым

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов во время отпуска встретился с российским теннисистом Андреем Рублевым.

Футболист опубликовал в своих соцетях совместное фото на фоне колеса обозрения.

Федор Смолов (слева) и Андрей Рублев (справа). Фото соцсети

27-летний Рублев в минувшем сезоне выиграл два турнира на уровне АТР в одиночном разряде и завершил сезон на восьмом месте в мировом рейтинге.

34-летний Смолов вернулся в «Краснодар» этим летом. В нынешнем розыгрыше РПЛ на его счету один гол и две результативные передачи в 13 матчах.