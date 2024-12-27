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Сегодня, 17:48

Смолов опубликовал совместное фото с Рублевым

Алина Савинова
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Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов во время отпуска встретился с российским теннисистом Андреем Рублевым.

Футболист опубликовал в своих соцетях совместное фото на фоне колеса обозрения.

Федор Смолов (слева) и Андрей Рублев (справа).
Фото соцсети

27-летний Рублев в минувшем сезоне выиграл два турнира на уровне АТР в одиночном разряде и завершил сезон на восьмом месте в мировом рейтинге.

34-летний Смолов вернулся в «Краснодар» этим летом. В нынешнем розыгрыше РПЛ на его счету один гол и две результативные передачи в 13 матчах.

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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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