Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном получении Квинси Промесом российского гражданства.

«Если Квинси сам захотел, и такая возможность есть, то я только за. Почему нет? Стал ли Промес своим? Он зарабатывает как легионер, как топовый игрок нашего чемпионата. Он легионер и останется голландцем. За сборную России он играть не сможет. Российский паспорт ничего не изменит, просто для «Спартака» он перестанет быть легионером, вот и все», — сказал Самедов «СЭ».

По данным журналиста Ивана Карпова, московский клуб инициировал процесс получения 30-летним нидерландцем российского гражданства. Журналист отметил, что решение по этому вопросу еще не принято, но вероятность положительного исхода оценивается как высокая.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В июле 2019 года футболист отправился в «Аякс», а в феврале 2021 года вернулся в московский клуб.