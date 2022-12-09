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Самедов — о российском паспорте для Промеса: «Он легионер и останется голландцем»

Самедов высказался о возможном получении Промесом российского гражданства
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном получении Квинси Промесом российского гражданства.

«Если Квинси сам захотел, и такая возможность есть, то я только за. Почему нет? Стал ли Промес своим? Он зарабатывает как легионер, как топовый игрок нашего чемпионата. Он легионер и останется голландцем. За сборную России он играть не сможет. Российский паспорт ничего не изменит, просто для «Спартака» он перестанет быть легионером, вот и все», — сказал Самедов «СЭ».

По данным журналиста Ивана Карпова, московский клуб инициировал процесс получения 30-летним нидерландцем российского гражданства. Журналист отметил, что решение по этому вопросу еще не принято, но вероятность положительного исхода оценивается как высокая.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В июле 2019 года футболист отправился в «Аякс», а в феврале 2021 года вернулся в московский клуб.

Александр Самедов
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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