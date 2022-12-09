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Сегодня, 17:24

Источник: Квинси Промес может получить российское гражданство

Иван Торопцев
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить гражданство России, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, московский клуб инициировал процесс получения 30-летним нидерландцем российского гражданства. Журналист отмечает, что решение по этому вопросу еще не принято, но вероятность положительного исхода оценивается как высокая.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В июле 2019 года футболист отправился в «Аякс», а в феврале 2021 года вернулся в московский клуб. На его счету 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.

В Нидерландах у Промеса есть проблемы с законом: его обвиняли в нанесении ножевых ранений двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года, а также подозревали в торговле наркотиками и участии в преступной организации.

Источник: https://t.me/karpinside/26913
Квинси Промес
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
6
19
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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