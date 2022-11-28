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Сегодня, 19:33

Мостовой: «Ни для кого не секрет, что Соболев не самый техничный футболист»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова бывшего капитана «Зенита» Владислава Радимова, который заявил, что он «не понимает, что Соболев делает в «Спартаке».

«В целом я согласен с Владом. Ни для кого не секрет, что Соболев не самый техничный футболист, это же все знают. Мы сейчас говорим о его поступке: вы же видели, как он выбежал на поле, зачем? Об этом нужно говорить. Мне не понятны такие действия футболистов.

Сейчас же все ищут зачинщика этой драки, а в чем проблема? Сейчас есть ВАР, народ снимает с трибун, уже давно можно было найти», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-vse-i-tak-znali-chto-sobolev-ne-samy-j-tehnichny-j-futbolist/
Александр Мостовой
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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В «Спартаке» рассказали, кто придет на КДК по итогам драки в матче с «Зенитом»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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