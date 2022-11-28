Мостовой: «Ни для кого не секрет, что Соболев не самый техничный футболист»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова бывшего капитана «Зенита» Владислава Радимова, который заявил, что он «не понимает, что Соболев делает в «Спартаке».

«В целом я согласен с Владом. Ни для кого не секрет, что Соболев не самый техничный футболист, это же все знают. Мы сейчас говорим о его поступке: вы же видели, как он выбежал на поле, зачем? Об этом нужно говорить. Мне не понятны такие действия футболистов.

Сейчас же все ищут зачинщика этой драки, а в чем проблема? Сейчас есть ВАР, народ снимает с трибун, уже давно можно было найти», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).