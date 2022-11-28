Источник: «Спартак» намерен зимой усилиться центральным защитником

«Спартак» в зимнее трансферное окно намерен усилиться центральным защитником, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, поиск защитника стал приоритетной целью московской команды, так как в клубе считают, что новый игрок центра обороны позволит по необходимости перестраиваться в три центральных защитника.

Отмечается, что «Спартак» ищет усиления по большей степени в Бразилии. По мнению спортивного блока клуба, на рынке этой страны есть варианты с оптимальным соотношением цены и качества.

«Спартак» занимает второе место турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Зимнее трансферное окно в премьер-лиге будет открыто с 25 января по 22 февраля 2023 года.