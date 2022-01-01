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Во Франции сообщили, что «Лион» хочет подписать Азмуна как можно скорее

19:27
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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«Лион» продолжает активную работу над трансферное нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Азмун и его отец несколько раз встречались с представителями «Лиона». Они могут подписать его, но «Лион» хочет сделать это как можно быстрее», — сказал Гийеме в эфире программы La Chaine L'Equipe, информирует FootRadio.

Ранее появилась информация, что французский клуб предлагает 4 миллиона евро за 26-летнего форварда.

Контракт нападающего с петербургским клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

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П2

13%

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
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29%

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1.67

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Иван Шитик все материалы автора

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