14 августа, 17:55

Мостовой — о «Спартаке»: «Тренеров с остановки приглашают, контракты продлевают, какие-то вообще разрывают»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию вокруг «Спартака».

«К странным действиям от руководства «Спартака» мы привыкли — тренеров с остановки приглашают, какие-то контракты продлевают, какие-то вообще разрывают. Не особо понятно, что там происходит. Если бы все было спокойно и хорошо, людям было бы нечего обсуждать. Можно даже и порадоваться, что такое происходит в «Спартаке». Пока ты не причастен, смотришь иначе», — сказал Мостовой «СЭ».

После поражения от махачкалинского «Динамо» (1:1, по пенальти — 3:4) в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые после 4-го тура занимают 11-е место.

(Денис Клесарев)

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо

    15.08.2025

  • Кондрат Ник

    Все эти бывшие футболисты не большого ума люди и балаболы. То в каждом интервью истерят, что в Спартак приглашают тех, кто не играл в футбол на высоком уровне и поют осанну Станковичу, что типа вот наконец пришел супер-пупер тренер, которого не хватало в Спартаке. Бывший сильный футболист и супер тренер. Теперь же все футбольные люди в него какашками кидаются. Не умаляя вины Станковича в том, что Спартак провалился и он в Спартаке доживает последние недели (ИМХО), но по-справедливости, разве не все бывшие футболисты радовались его приходу в Спартак? Я, далекий от спорта, но понимающий, как работают в корпорациях менеджмент и кого в прошлом нанимал и покупал Спартак, осторожно написал, что надо бы посмотреть полгода-год, какой тренер Станкович. Странновато, что я оказался прав.

    14.08.2025

  • Кондрат Ник

    Я, не футбольный человек. Самое печальное, что в Лукойле не делают выводы из того, кого нанимают и покупают. Одно и тоже из года в год, странные покупки, траты, странные тренеры и легионеры. Кто вообще весь этот второй сорт за огромные деньги покупают. Уверен, что в Лукойле все прогнило, кругом коррупция и не компетентность на всех уровнях. Система характеризуется не ошибкой, а реакцией на ошибки. Подозреваю, что вместо обреченного Станковича опять купят очередного клоуна и бездаря, и купять очередных второсортных легионеров за бешеные деньги. Всем все пофиг похоже в Лукойле. Федун из своего кармана за все платил, а теперь из корпоративного. Обычная корпоративная кормушка, откаты и бардак. ИМХО.

    14.08.2025

  • Игорь Сергеев

    А собственн чем Мостовой отличается от сербской истерички? Да ничем.

    14.08.2025

  • Александр Маликов

    А кого в своей жизни тренировал Мостовой чтобы так говорить?

    14.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Так он же громче всех надрачивал на Станка

    14.08.2025

  • Slim Tallers

    Переобулся. То он мечтал стажироваться у Станковича,то теперь он у него с улицы.

    14.08.2025

  • Пан Юзеф

    Покажите Саше нужную остановку!

    14.08.2025

  • igorlvov

    Ваше Величество всё правильно конечно, только хотел бы уточнить! Там где стоите Вы остановки нет! Там даже дороги нет! :)))))))

    14.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Александр, может тебе тоже найти ТУ ОСТАНОВКУ, где останавливается хоть какой-нибудь транспорт???:rofl::rofl::rofl:

    14.08.2025

  • geviol

    Мостового тренировать, с толчка позвали,а он не пошёл..их Царское Величество,в это время какало,выпивало и какало

    14.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

