Мостовой — о «Спартаке»: «Тренеров с остановки приглашают, контракты продлевают, какие-то вообще разрывают»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию вокруг «Спартака».

«К странным действиям от руководства «Спартака» мы привыкли — тренеров с остановки приглашают, какие-то контракты продлевают, какие-то вообще разрывают. Не особо понятно, что там происходит. Если бы все было спокойно и хорошо, людям было бы нечего обсуждать. Можно даже и порадоваться, что такое происходит в «Спартаке». Пока ты не причастен, смотришь иначе», — сказал Мостовой «СЭ».

После поражения от махачкалинского «Динамо» (1:1, по пенальти — 3:4) в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые после 4-го тура занимают 11-е место.

(Денис Клесарев)