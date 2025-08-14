Батраков встречается с экс-футболисткой Подшибякиной, которая старше его на десять лет

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков состоит в отношениях с экс-футболисткой сборной России Ириной Подшибякиной.

Возлюбленная Батракова старше его на десять лет — 5 июля ей исполнилось 30.

На вопрос одного из своих подписчиков в соцсетях Подшибякина ответила, что ее не смущает разница в возрасте с Батраковым.

«Она не смущает ни нас, ни наших близких, которые знают и видят какие у нас отношения. Как понимаю, смущает это общественность, но отношения-то наши и нам в них жить», — написала спортсменка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду московского клуба он выступает с 2024 года.

Подшибякина играла за железнодорожников с 2021 по 2023 год. В январе 2024-го она объявила о завершении карьеры футболистки. В настоящее время Подшибякина работает в «Локомотиве» в качестве ведущей клубного телевидения.