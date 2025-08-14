Футбол
14 августа, 17:15

Батраков встречается с экс-футболисткой Подшибякиной, которая старше его на десять лет

Алина Савинова

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков состоит в отношениях с экс-футболисткой сборной России Ириной Подшибякиной.

Возлюбленная Батракова старше его на десять лет — 5 июля ей исполнилось 30.

На вопрос одного из своих подписчиков в соцсетях Подшибякина ответила, что ее не смущает разница в возрасте с Батраковым.

«Она не смущает ни нас, ни наших близких, которые знают и видят какие у нас отношения. Как понимаю, смущает это общественность, но отношения-то наши и нам в них жить», — написала спортсменка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду московского клуба он выступает с 2024 года.

Подшибякина играла за железнодорожников с 2021 по 2023 год. В январе 2024-го она объявила о завершении карьеры футболистки. В настоящее время Подшибякина работает в «Локомотиве» в качестве ведущей клубного телевидения.

  • jonni73m

    Ну, учитывая, что мужики живут на 10 лет меньше, то норм)))

    15.08.2025

  • pupkin-221

    А почему не посадить эту бывшую футболистку за совращение детей ? Они "встречаются" уже 5 лет !

    15.08.2025

  • bishevcky

    Что,нервишки шалят.В Бехтеревку срочно , или уже поздно.Ха-ха.

    15.08.2025

  • UDJ

    Для отработки пенальти возраст не важен

    15.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Обычно когда женщина на 10 лет старше мужчины, то это назвают - борода! Примеров масса - Макрон, Галкин, Киркоров.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Ты отзеркалил? Ну и вали в лес, прогуляйся за отсосиновиками.

    15.08.2025

  • bishevcky

    Ну, ты не переживай.Приезжай к нам в Бехтеревку , может, вылечат.Кстати, ты мне так и не ответил , а в этот "юбилейный" год "всемогущий" св. Дюков справится или , как в прошлом, осечка.

    15.08.2025

  • Barac Obama

    Сексуальная девушка - рекомендую!

    15.08.2025

  • Vitalick

    Потрясающая новость! И все так активно ее обсуждают! А каким местом она к спорту имеет отношение . Странненько:rolling_eyes:

    15.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Про возраст в точку!

    15.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Пусть девчонка развлекается))) Не душни))

    15.08.2025

  • Ратель

    Это действительно дело их, их родителей и духовных отцов, буде таковые есть. Оба совершеннолетние, детей родить могут. Точка. Ну и мальчику, может, оно и к лучшему, не зазвездится. Была бы 17тилетняя моделька, риск был бы прилично выше.

    15.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Скажем честно и Савинова и Подшебякина эта на морду не айс))) Даже чем-то похожи))

    15.08.2025

  • Dreamlike

    Батраков геронтофил. Савинова, ты бы научилась поиском пользоваться, была уже про них статья.

    15.08.2025

  • Bibigon2020

    пИсать? памперсы пусть купит

    14.08.2025

  • A1eksey

    Если нужны серьезные отношения, то барышня не очень умна. Максимум через 5 лет ее скорее всего поменяет. А каково 35 летней будет кого то найти?

    14.08.2025

  • hovawart645

    Вот пусть Савинова изучит вопрос и нам доложит - бабулька аль дедулька! Раз уж её так постельные темы заволновали)

    14.08.2025

  • Иван Л.

    Тьфу сплетники

    14.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Конечно же ей не всё равно. Ей завидно! )

    14.08.2025

  • bvp

    Там дедулька

    14.08.2025

  • Berkut-7

    Мне соболезнования не нужны, никто не жаловался , потмоу что я не пью и не курю и меня хватало надолго , не на 2 минуты.

    14.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    Прими мои соболезнования

    14.08.2025

  • hovawart645

    А ведь действительно: Галкин с Пугачихой даже Макрона с его бабкой переплюнули - у них 27, а у лягушатника 24 года. Очень профильная тема для спортивного издания!)

    14.08.2025

  • Berkut-7

    А ты сексом как занимаешься? телевизор смотришь и музыку слушаешь что ли?) Сам процесс и состоит из фрикций .

    14.08.2025

  • igorlvov

    Ну и что? К чему статья? Смысл? До Галкина и Пугачевой им далеко, да и то кому какое дело!!!??? Главное играет отлично! Может даже она и есть залог его успеха! :))) СЭ - Вы или петуха своего на своем лого в желтый цвет перекрасьте или чушь всякую не пишите! :)))

    14.08.2025

  • hovawart645

    На св.Дюкова батон крошит! В честном золоте Зенита сомневается! Критикует, что у Газпрома всего-то три команды в РПЛ! Параноик как есть!

    14.08.2025

  • Berkut-7

    ЭТоу тебя секса не было, поэтмоу ты и думаешь, что там многообразие, секс очень простое дело , ничего там волшебного и близко нету , многообразие выдумывают те , как раз, кто думал что секс мноогбразен изначально и обламываются ,потому что сам по себе секс однообразен и надоедает быстро и начинаются поиски новых ощущений от БДСМА до свингер вечеринок с оргиями ....к сексу надо относится спокойно и не пытаться выжать каждый день все соки из себя до упора , чтобы потом многообразие не искать.

    14.08.2025

  • Makedonsky

    Сколько еще раз эту бородатую новость опубликуют? Уже не первый раз про них пишут

    14.08.2025

  • bishevcky

    Хроник -параноик.Уже ничего не помогает

    14.08.2025

  • MMT

    В СПИД-инфе))) Хотя фото голых баб тут не хватает, да.

    14.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    Мамочка Стифлера? Хорошо хоть такая. А не педро какой крашеный

    14.08.2025

  • hovawart645

    Он не с мужиком встречается, а она не с бабой - в наше время это главное!)

    14.08.2025

  • инок

    10 лет небольшая разница, сейчас это никто не осуждает особо, "совет вам да любовь."

    14.08.2025

  • hovawart645

    У Макрона бабулька старше его на 24 года! Так что 10 лет - это ровесники!

    14.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    Где?

    14.08.2025

  • Mamoru

    Чувак, кажись у тебя секса не было.Там такое многообразие ощущений

    14.08.2025

  • инок

    Лучше смотрите, какого футболиста она воспитала, какие могут быть к ней претензии?))

    14.08.2025

  • MMT

    баян!

    14.08.2025

  • Sergey Sparker

    Савинова! Какое на хер твое дело кто, с кем встречается? У тебя что, зачесалось? Где? Такие статьи вызывают омерзение! Вы там в Секс Экспрессе совсем берега попутали. Ладно, дурочка пишет дурь всякую. Но, редакция есть? Тьфу на вас.

    14.08.2025

  • vlad654

    Просто СПИД-ЭКСПРЕСС

    14.08.2025

  • инок

    Скорее, женщина Батракова. Уважайте зрелость. Даме, как никак, идёт четвертый десяток.

    14.08.2025

  • Степочкин

    Потом выяснится что это его троюродная сестра, просто что-то обсуждали встречаясь..

    14.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    Если сводить секс к механическим фрикциям, то - да...

    14.08.2025

  • Давайте пить дружно!

    Археология... Федя тоже помним покопался)

    14.08.2025

  • Berkut-7

    Да какой там опыт, секс он и в Африке секс, там механика одна, вне заивисимости от того, сколько лет женщине.

    14.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    Парень обретёт прекрасный опыт.

    14.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    Я даже название новое придумал для СЭ - «СПИД-инфо».

    14.08.2025

  • Семён Фадеич

    Как жить дальше? Уже про Батракова заказуху пишут. Ничего святого.

    14.08.2025

  • Семён Фадеич

    Регулярно по телевизору вижу. И трусы и футболку. Но, интересуешься, почему то ты.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Мерещатся?! Так они везде и есть! От судей до ТВ! Не знал разве?

    14.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    Главное, что ты это знаешь.

    14.08.2025

  • Семён Фадеич

    А ты как будто не знаешь. Только в цветах Локо)

    14.08.2025

  • Berkut-7

    В 20 лет у пацана столько гормонов, что ему и 40 летняя будет казаться привлекательной, отсюда кстати и появился термин MILF , это когда 18 летние парни гоняются за мамочками 30+

    14.08.2025

  • Семён Фадеич

    Тебе газовые везде мерещатся.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Ты ее физиономию прыщавую видел?! Нет у неё никого - кошка в лучшем случае)

    14.08.2025

  • Berkut-7

    Разнциа начнёт смущать когда ему стукнет 30ик , а ей 40 тогда сильно станет заметна разница,вообще до 35 это расцвет для девушек , тем более спортивных, потом они начинают меняться и тогда, 30летний мужик на генном уровне ощущает , что его 40 летняя пассия уже вообще не то, что ему надо и теперь БАтраков в 30 лет будет встречатся с 20летней , это работает в 97% случаев.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Ну писец - как только парень голов настучал, так тут же в постель к нему залезли! Заказ газовых?!... Они уже давно вместе, с год примерно, и в отпуск вместе летали - и что? Лишь бы в радость обоим!

    14.08.2025

  • Футболист Сапогов

    спирточек, тебе подобные статьи читать вредно. Вдруг возбудишься? А свисток на пол шестого)

    14.08.2025

  • Ilya Gudman

    да тут таких уже целый корпус набрали вот Камилла там тоже выдает без конца всякую желтуху , теперь вон еще одна появилась , спорт надо уже убирать потихоньку из названия ))

    14.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Савинова, с кем встречаешься ты? Распиши подробно, не стыдись. А если это меня не должно беспокоить - так и ты не лезь к другим в штаны! Лучше вон Спринту лекарств купи, а то он скоро писать грамотно разучится...

    14.08.2025

  • Спринт

    Возрастная бикса заитерисовалась содержимым кошелька Батрака, он и повелся .. Таких отношений/сношений не счесть ..

    14.08.2025

  • Millwall82

    подшипник ей поменял?

    14.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    И не юнкорам СЭ упрекать кого бы то ни было в неправильных орфографии и пунктуации.

    14.08.2025

  • Динамов

    А какое отношение подобная чушь имеет к СПОРТУ? Вам не всё равно, кого ахает Батраков, горе-корреспондентка!?

    14.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    Алина, а трусы какого цвета носит Батраков?

    14.08.2025

