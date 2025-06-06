Медведев — об интересе «Зенита» к Пруцеву: «Характеристику Карпову я дал, ищите себе другую рыбу»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Даниилу Пруцеву.

«Характеристику Ивану Карпову я дал, больше повторять ее не буду и его измышления также комментировать не собираюсь. Найдите себе какую-нибудь другую рыбу, надоело», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в пятницу об интересе «Зенита» к Пруцеву сообщил инсайдер Иван Карпов.

25-летний Пруцев выступает за красно-белых с 2022 года. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до июня 2026-го.