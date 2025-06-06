Источник: Пруцев может перейти из «Спартака» в «Зенит»
«Зенит» заинтересован в полузащитнике «Спартака» Даниле Пруцеве, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
25-летний хавбек выступает за красно-белых с 2022 года. Его контракт с московской командой рассчитан до июня 2026-го.
По информации источника, агент Пруцева обсуждал со «Спартаком» продление соглашения. В московском клубе требуют 1,5 миллиона евро комиссии за переподписание игрока. В результате стороны не смогли достичь компромисса, что увеличивает шансы на трансфер Пруцева в «Зенит».
В минувшем сезоне Пруцев провел за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.
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