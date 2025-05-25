Медведев — о слухах про уход из «Зенита»: «Блогер Карпов получил пожизненный запрет на профессию за постоянную брехню»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что он покинет клуб.

25 мая об уходе 69-летнего функционера в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

— За постоянную брехню, в том числе про мое увольнение или уход на пенсию, блогер Карпов получил пожизненный запрет на журналистскую профессию. В пруду, где обитал Карп, барракуды, запущенные Лигой защиты интернета, объели его до костей за рекордное время, — сказал «СЭ» Медведев.

Медведев занимает пост председателя правления «Зенита» с 2023 года. До этого он был генеральным директором клуба.