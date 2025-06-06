Торбинский закрыл детскую академию в Майами

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский закрыл детскую академию в Майами.

Экс-хавбек «Спартака» и «Локомотива» не смог договориться с властями города о продлении сроков аренды поля. Академия была открыта в 2021 году.

Торбинский завершил карьеру в 2019 году. Кроме двух московских команд он также выступал за «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Балтику», «Енисей» и «Пафос» (Кипр). На счету хавбека 30 матчей и 2 гола за сборную России.