«Акрон» продлил контракт с капитаном команды Савичевым до 2027 года
Защитник Константин Савчиев продлил контракт с «Акроном», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Новое соглашение с капитаном команды рассчитано до 2027 года.
Савичев выступает за «Акрон» с 2021 года. В прошедшем сезоне на счету 31-летнего футболиста 27 матей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
По итогам сезона-2024/25 «Акрон» набрал 35 очков и занял 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Акрон»
