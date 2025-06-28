«Акрон» продлил контракт с капитаном команды Савичевым до 2027 года

Защитник Константин Савчиев продлил контракт с «Акроном», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Новое соглашение с капитаном команды рассчитано до 2027 года.

Савичев выступает за «Акрон» с 2021 года. В прошедшем сезоне на счету 31-летнего футболиста 27 матей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

По итогам сезона-2024/25 «Акрон» набрал 35 очков и занял 9-е место в турнирной таблице РПЛ.