Дюков: «Получил ли Кашшаи неустойку? Нет, это была его инициатива»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал уход Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства РФС.

«Получил ли Кашшаи неустойку? Нет, это была его инициатива. Мы благодарны за работу, которую он проделал. Понятно, что мы всегда недовольны судейством, но за минувшие два года мы видим положительную динамику. Количество ключевых ошибок, не исправленных ВАР, становится все меньше. Видим, что наши судьи привлекаются к обслуживанию важных матчей. У Сергея Карасева работа на матчах плей-офф чемпионата Европы и игра за Суперкубок УЕФА, а у Анастасии Пустовойтовой — финал Олимпийских игр.

Кандидат на пост главы департамента судейства? Сейчас ведется работа. Рассматриваем несколько кандидатов. Срок? Будем стараться принять решение уже на следующей неделе, потому что чемпионат продолжается. Иностранец? Давайте дождемся, и вы все узнаете», — сказал Дюков.

Венгерский специалист возглавлял департамент с 9 января 2020 года.