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Алдонин прокомментировал то, что Акинфеев стал самым возрастным игроком РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин пожелал бывшему одноклубнику Игорю Акинфееву продолжать карьеру.

После ухода 38-летнего Кристиана Нобоа из «Сочи» 37-летний Акинфеев стал самым возрастным игроком чемпионата России.

«Чем дольше Игорь будет играть, тем лучше. Он давным-давно уже побил всевозможные рекорды. Самое главное, чтобы Акинфеев не терял удовольствие от игры и его не подводило здоровье. Я желаю, чтобы она продолжалась и дальше, а сколько — это решать ему», — цитирует Алдонина Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Акинфеев провел 17 матчей за ЦСКА, пропустил 20 мячей и 6 раз отыграл на ноль.

Источник: Betonmobile.ru
Евгений Алдонин
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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