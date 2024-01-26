Алдонин прокомментировал то, что Акинфеев стал самым возрастным игроком РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин пожелал бывшему одноклубнику Игорю Акинфееву продолжать карьеру.

После ухода 38-летнего Кристиана Нобоа из «Сочи» 37-летний Акинфеев стал самым возрастным игроком чемпионата России.

«Чем дольше Игорь будет играть, тем лучше. Он давным-давно уже побил всевозможные рекорды. Самое главное, чтобы Акинфеев не терял удовольствие от игры и его не подводило здоровье. Я желаю, чтобы она продолжалась и дальше, а сколько — это решать ему», — цитирует Алдонина Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Акинфеев провел 17 матчей за ЦСКА, пропустил 20 мячей и 6 раз отыграл на ноль.