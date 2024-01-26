Барбоза рассказал об ожиданиях от игры Угальде за «Спартак»

Агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«15 миллионов евро — это большая сумма. Только время покажет, как Угальде сможет реализовать свои качества. Надо смотреть, как он адаптируется, нужно показывать хороший футбол. Европейцам, по сравнению с латиноамериканцами, легче адаптироваться в России. Похожие климатические условия, везде английский язык. Не думаю, что адаптация будет сложной», — цитирует Барбозу Betonmobile.ru.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 5 миллионов евро.