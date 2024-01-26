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Сегодня, 22:41

Барбоза рассказал об ожиданиях от игры Угальде за «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«15 миллионов евро — это большая сумма. Только время покажет, как Угальде сможет реализовать свои качества. Надо смотреть, как он адаптируется, нужно показывать хороший футбол. Европейцам, по сравнению с латиноамериканцами, легче адаптироваться в России. Похожие климатические условия, везде английский язык. Не думаю, что адаптация будет сложной», — цитирует Барбозу Betonmobile.ru.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 5 миллионов евро.

Источник: Betonmobile.ru
ФК Спартак (Москва)
Манфред Угальде
Паулу Барбоза
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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