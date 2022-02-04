Активные фанаты ЦСКА присоединились к бойкоту Fan ID

Сообщество болельщиков ЦСКА Red-Blue World присоединилось к бойкоту оформления паспортов болельщика (Fan ID) и объявило об отказе от посещения мероприятий, где будут действовать эти паспорта.

«Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый «фанат», кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких «вписок» и прочих уловок — это вопрос принципа. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его.



Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется «паспорт болельщика». Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а также клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать! Фанат проходил огонь, воду и «живые коридоры», ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному — клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамена во все времена были главным украшением российского футбола.



С появлением Fan ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет «угрозой безопасности государства». Это коснется всех — от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож. Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца!» — говорится в заявлении на официальном сайте Red-Blue World.

Ранее фанатские объединения «Химок», «Торпедо», «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» и «Локомотива» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.