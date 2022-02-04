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Активные фанаты ЦСКА присоединились к бойкоту Fan ID

Активные фанаты футбольного ЦСКА присоединились к бойкоту Fan ID
Иван Торопцев
Корреспондент
Болельщики ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сообщество болельщиков ЦСКА Red-Blue World присоединилось к бойкоту оформления паспортов болельщика (Fan ID) и объявило об отказе от посещения мероприятий, где будут действовать эти паспорта.

«Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый «фанат», кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких «вписок» и прочих уловок — это вопрос принципа. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его.

Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется «паспорт болельщика». Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а также клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать! Фанат проходил огонь, воду и «живые коридоры», ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному — клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамена во все времена были главным украшением российского футбола.

С появлением Fan ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет «угрозой безопасности государства». Это коснется всех — от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож. Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца!» — говорится в заявлении на официальном сайте Red-Blue World.

Ранее фанатские объединения «Химок», «Торпедо», «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» и «Локомотива» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.

Источник: https://rbworld.org/news_categories/fanaty/news/aktivnye-fanaty-tsska-o-fan-id
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РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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