Макаров: «Говорят, что все боятся «Зенит», но это точно не про «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о борьбе за золото в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Конечно, есть сожаление, что отпустили «Зенит» перед перерывом. Но, наверное, сложилось так, как должно было быть. Всё-таки мы уступили им в Санкт-Петербург и добились только ничьей дома. Да, могли выиграть, но где-то не повезло. На данном этапе второе место — нормально. Вся борьба впереди.



«Зенит» всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про нас. Хотя команда у них, конечно, очень качественная, футболисты высокого уровня. Плюс опыт», — цитирует «Чемпионат» Макарова.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 38 очками в 18 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 36 очками в 18 играх.