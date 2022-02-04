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Макаров: «Говорят, что все боятся «Зенит», но это точно не про «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Макаров заявил, что бело-голубые не боятся «Зенита» в борьбе за чемпионство
Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о борьбе за золото в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Конечно, есть сожаление, что отпустили «Зенит» перед перерывом. Но, наверное, сложилось так, как должно было быть. Всё-таки мы уступили им в Санкт-Петербург и добились только ничьей дома. Да, могли выиграть, но где-то не повезло. На данном этапе второе место — нормально. Вся борьба впереди.

«Зенит» всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про нас. Хотя команда у них, конечно, очень качественная, футболисты высокого уровня. Плюс опыт», — цитирует «Чемпионат» Макарова.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 38 очками в 18 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 36 очками в 18 играх.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4597483-denis-makarov-govoryat-chto-vse-boyatsya-zenit-no-eto-tochno-ne-pro-dinamo.html
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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