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Сегодня, 11:30

Актер Баринов о Дзюбе в «Локомотиве»: «Молодым игрокам нужны дядьки, чтобы было сочетание опыта и молодости»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в московский клуб.

«У «Локомотива» вся политика закончилась, когда ушел Семин. Политика у клуба одна — угробить команду, продать стадион. Дайте посмотреть, что происходит с командой. Приедут со сборов, увидим. Команда свалилась с ведущих ролей в чемпионате.
Что касается перехода Дзюбы, взрослого игрока, наверное, это здравое решение. Молодым футболистам нужны дядьки, чтобы было сочетание опыта и молодости. На чем молодые будут учиться? На своих ошибках? Надо посмотреть, кого привезет клуб. Тогда будем говорить, нужен Дзюба или нет. В какой он форме? Прошел ли он пик формы, не прошел? Думаю, на года два его хватит, но при определенном стечении обстоятельств», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив».

Во вторник, 7 февраля появилась информация о том, что 34-летний форвард заключит контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23 с зарплатой в 2,5 миллиона рублей в месяц.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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