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Сегодня, 11:15

Мещеряков: «Перед ЧМ-2018 рассматривали переход Дзюбы в «Локомотив». Запросы представителей были чрезмерными»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал «СЭ» о несостоявшемся переходе нападающего Артема Дзюбы в клуб в 2018 году.

«Дзюба прошел медосмотр в «Локомотиве»? Не хочу уподобляться бабушкам, сидящим у подъезда и обсуждающим проходящих мимо людей. Это взаимоотношения клуба и конкретных игроков. Мерилом действий является результат на табло и в таблице.
Перед чемпионатом мира 2018 года, когда у Дзюбы был перерыв с игровой практикой, мы рассматривали его переход. Отказались по двум причинам. Во-первых, «Локомотив» был в другом положении и состоянии. Во-вторых, запросы со стороны представителей игрока были на взгляд всех чрезмерными», — сказал Мещеряков «СЭ».

Во вторник, 7 февраля стало известно, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23 с зарплатой в 2,5 миллиона рублей в месяц. В среду, 8 февраля 34-летний форвард прошел медосмотр для завершения перехода в московский клуб.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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