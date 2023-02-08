Мещеряков: «Перед ЧМ-2018 рассматривали переход Дзюбы в «Локомотив». Запросы представителей были чрезмерными»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал «СЭ» о несостоявшемся переходе нападающего Артема Дзюбы в клуб в 2018 году.

«Дзюба прошел медосмотр в «Локомотиве»? Не хочу уподобляться бабушкам, сидящим у подъезда и обсуждающим проходящих мимо людей. Это взаимоотношения клуба и конкретных игроков. Мерилом действий является результат на табло и в таблице.

Перед чемпионатом мира 2018 года, когда у Дзюбы был перерыв с игровой практикой, мы рассматривали его переход. Отказались по двум причинам. Во-первых, «Локомотив» был в другом положении и состоянии. Во-вторых, запросы со стороны представителей игрока были на взгляд всех чрезмерными», — сказал Мещеряков «СЭ».

Во вторник, 7 февраля стало известно, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23 с зарплатой в 2,5 миллиона рублей в месяц. В среду, 8 февраля 34-летний форвард прошел медосмотр для завершения перехода в московский клуб.