VG: «Краснодар» должен выплатить экс-игроку клуба Ботхейму 500 тысяч евро по решению ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила жалобу «Краснодара» на футболиста Эрика Ботхейма, разорвавшего контракт с клубом в одностороннем порядке, сообщает норвежское издание VG.

По данным источника, ФИФА обязала «быков» выплатить Ботхейму 500 тысяч евро. В противном случае российскому клубу могут запретить регистрацию новых игроков в течение трех трансферных окон.

У «Краснодара» есть 10 дней на обжалование вердикта.

Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022 года. В марте нападающий приостановил соглашение с клубом, не сыграв ни одного матча. 18 мая футболист расторг контракт.

В июле 2022 года 23-летний норвежец стал игроком итальянской «Салернитаны».