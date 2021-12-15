Актер Баринов о словах Цорна: «Что это за проект, когда команда со второго места падает на шестое?»

Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал слова спортивного директора железнодорожников Томаса Цорна о возможном непопадании клуба в еврокубки.

«Ничего страшного, если «Локомотив» вылетит из еврокубков. Для них вообще ничего не страшно, что бы ни случилось с этой командой. Они свои деньги получат. Ну не любят они этот клуб. Для них это место, где можно заработать деньги. Я не знаю, какой там проект реализовывается, когда команда со второго места падает на шестое, а может упасть еще ниже. Почти весь состав лежит с травмами, но ничего страшного. Исчезли же «Сатурн», «Торпедо», но небо не обрушилось из-за этого. Если не будет у нас футбола, тогда будем жить без него. Перед матчем с «Марселем» сказали, что это последняя игра «Локомотива» в еврокубках. Я подумал, что это правда последняя игра. Не скоро мы туда вернемся», — сказал Баринов «СЭ».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.