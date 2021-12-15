Тихонов выступил за то, чтобы оставить Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака»
12:44
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов выступил в поддержку нынешнего главного тренера красно-белых Руя Витории.
«Конечно, я за то, чтобы Витория остался в «Спартаке». Больше комментировать ничего не буду», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.
Витория возглавил «Спартак» в июне 2021 года. После 18 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 красно-белые занимают 9-е место с 23 очками. 14 декабря сообщалось, что 51-летний португалец будет уволен, а его место займет итальянец Паоло Ваноли.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-ya-za-to-chtoby-vitoriya-ostalsya-v-spartake/
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