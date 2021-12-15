Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тихонов выступил за то, чтобы оставить Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака»

12:44
Теги:

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов выступил в поддержку нынешнего главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Конечно, я за то, чтобы Витория остался в «Спартаке». Больше комментировать ничего не буду», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Витория возглавил «Спартак» в июне 2021 года. После 18 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 красно-белые занимают 9-е место с 23 очками. 14 декабря сообщалось, что 51-летний португалец будет уволен, а его место займет итальянец Паоло Ваноли.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-ya-za-to-chtoby-vitoriya-ostalsya-v-spartake/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как и где активно встретить Новый год?
Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом в XXI веке
1
1
Реклама
Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория и Паоло Ваноли, будет ли уволен Витория, кто заменит, результаты в сезоне 2021/22