Билялетдинов считает, что трансферная кампания «Локомотива» не сработала

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора клуба Томаса Цорна о возможном непопадании клуба в еврокубки.

«Может, слова Цорна означают, что клуб не рассчитывает на покупки в зимнее трансферное окно, может, в аренду кого-то взять. Уверен, что «Локомотив» все равно будет бороться в этом сезоне до конца, все возможно. Не думаю, что этим сезоном надо жертвовать. При этом трансферная кампания клуба не сработала. Думаю, Цорн согласен, что клуб и в этом сезоне должен бороться за еврокубки, но какие-то есть вещи, которые мы можем узнать ближе к началу сборов», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее Цорн в интервью «СЭ» назвал нынешний сезон для «Локомотива» перестройкой и заявил, что клубу нужно попасть в еврокубки по итогам следующего сезона.

Сейчас в Тинькофф РПЛ «Локомотив» (28 очков) идет на шестом месте и отстает на 2 очка от зоны еврокубков.