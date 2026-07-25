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Сегодня, 16:37

«Акрон» — «Зенит»: Соболев оформил дубль

Алина Савинова

«Зенит» забил второй гол в матче с «Акроном» в 1-м туре чемпионата России — 2:0.

На 18-й минуте дубль оформил Александр Соболев. Первый гол он забил на 7-й минуте.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:5
Зенит
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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
3
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
4
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 1
И К Ж
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1 0 1
Арсений Дмитриев
Арсений Дмитриев

Акрон

 1 0 1
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