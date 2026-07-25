«Акрон» — «Зенит»: Соболев оформил дубль

«Зенит» забил второй гол в матче с «Акроном» в 1-м туре чемпионата России — 2:0.

На 18-й минуте дубль оформил Александр Соболев. Первый гол он забил на 7-й минуте.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.