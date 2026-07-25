Тюкавин о словах стримера Мэддисона: «Илья разбирается в футболе»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после матча 1-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:0) прокомментировал заявление стримера Ильи Мэддисона о своей игре.

— Впереди еще куча игр. Сейчас разберем все моменты и будем готовиться дальше. Были моменты, когда можно было выжать максимум, — сказал Тюкавин.

— Во время матча Мэддисон написал, что ты плохо играешь и тебя надо продавать в «Зенит».

— Получается, что Илья разбирается в футболе.

Ранее Мэддисон жестко раскритиковал Тюкавина и его агента, назвав нападающего «хламарем», а также выразил недоумение, почему «Динамо» отказалось продавать его за 30 миллионов евро в «Зенит».