Нападающий «Зенита» Соболев впервые в карьере дважды забил левой ногой в матче РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Соболев оформил дубль в матче 1-го тура РПЛ с «Акроном».

По данным Opta, 29-летний нападающий впервые в карьере забил два гола левой ногой в одном матче чемпионата России.

Матч проходит на «Самара Арене» в Самаре.