«Акрон» — «Рубин»: Дзюба и Даку выйдут с первых минут

Стали известны составы «Акрона» и «Рубина» на матч 9-го тура РПЛ.

«Акрон»: Гудиев — Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков — Севикян, Марадишвили, Лончар, Бакаев, Бистрович — Дзюба.

Запасные: Тереховский, Васютин, Роча, Эсковаль, Савичев, Агапов, Кузьмин, Джаковац, Хосонов, Базилевский, Попенков, Беншимол.

«Рубин»: Ставер — Тесленко, Вуячич, Арройо, Рожков, Кабутов — Иву, Ходжа, Юкич — Даку, Сиве.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Нижегородов, Безруков, Лобов, Йочич, Апшацев, Иванов, Зотов, Чумич, Швец, Шабанхаджай.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 16:45 мск.