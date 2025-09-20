«Акрон» — «Рубин»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Акрон» и «Рубин» сыграют в матче 9-го тура чемпионата России

«Акрон» и «Рубин» сыграют в матче девятого тура чемпионата России в субботу, 20 сентября. Игра на стадионе «Самара Арена» начинается в 16.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Акрон» — «Рубин» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

20 сентября 2025, 16:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу тольяттинцев и казанцев показывает телеканал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В восьми турах чемпионата России «Акрон» набрал 6 очков, «Рубин» — 14. В восьмом туре «Акрон» проиграл «Краснодару» — 1:2, а «Рубин» победил махачкалинское «Динамо» — 1:0.