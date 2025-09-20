Пенальти в матче «Пари НН» — «Ахмат»: Мелкадзе упал по собственной инициативе

На 38-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Ахмат» судья Артем Чистяков принял верное решение, не отреагировав на падение Георгия Мелкадзе назначением пенальти.

Однако после вмешательства видеоассистентов Андрея Фисенко и Евгения Кукуляка, а также просмотра повторов на мониторе у поля он изменил первоначальный вердикт и на 42-й минуте объявил о наказании 77-го номера нижегородцев Андрея Ивлева 11-метровым ударом.

В том моменте действительно произошел контакт в ногах, но он получился минимальным и вряд ли мог послужить причиной для падения нападающего «Ахмата». Мелкадзе упал через паузу и по собственной инициативе, пытаясь обмануть судей. И ему это удалось.