«Акрон» — «Ротор»: стартовые составы на ответный матч

«Акрон» и «Ротор» объявили стартовые составы на ответный VK Видео переходной матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Игра начнется в 18.30 мск.

«Акрон»: Тереховский, Торо, Эсковаль, Бокоев, Родригес, Лончар, Бистрович, Пестряков, Джурасович, Беншимол, Дзюба.

«Ротор»: Чагров, Шильников, Покидышев, Бардыбахин, Клещенко, Симонян, Кайнов, Трошечкин, Макаров, Алиев, Эльдарушев.

Первый матч в Волгограде завершился победой «Акрона» со счетом 2:0.

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