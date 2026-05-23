Погребняк верит в переход Батракова в «Зенит» этим летом: «В свое время и Данни за тридцаточку брали»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в петербуржский клуб.

Ранее «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые намерены сделать предложение по 20-летнему россиянину в летнее трансферное окно.

«Верю в такой переход. «Зенит» в свое время и Данни брал за тридцаточку, и Тимощука за 20 миллионов. Думаю, сейчас такие суммы тоже не испугают. Думаю, для Батракова найдется место в составе. В «Зените» сейчас проблемы с креативом, поэтому Алексей отлично впишется в команду», — сказал Погребняк «СЭ».

В сезоне-2025/26 Батраков забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.