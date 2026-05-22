В субботу, 23 мая, в ответном переходном матче между РПЛ и Первой лигой «Акрон» на стадионе «Солидарность Арена» примет «Ротор». Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

В первом стыковом матче в Волгограде «Ротор» уступил со счетом 0:2. Оба гола в составе «Акрона» забил нападающий Жилсон Беншимол. В ответном поединке «Ротору» необходимо выигрывать с разницей минимум в 2 мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время, или с разницей в 3 мяча, чтобы победить по сумме двух встреч.

На матче будет работать судейская бригада во главе с арбитром Андреем Прокоповым. За систему ВАР будут отвечать Василий Казарцев и Сергей Чебан. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!