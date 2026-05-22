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23 мая, 20:30

«Акрон» сохранил место в РПЛ — тольяттинцы победили «Ротор» по сумме двух матчей: онлайн-трансляция

Ответная переходная игра клубов РПЛ и ФНЛ.

Новое Ранее
23 мая, 20:30

«Акрон» проиграл «Ротору» в ответном VK Видео переходном матче, но сохранил место в РПЛ благодаря победе в Волгограде.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.
23 мая, 18:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:1
Ротор

23 мая, 20:29

Матч окончен

90+7. Все, финальный свисток фиксирует победу «Ротора», но «Акрон» сохраняет прописку в РПЛ. Волгоградцы выглядели в этом матче лучше и интереснее, добились победы, но по сумме двух матчей уступили тольяттинцам и не смогли выйти в РПЛ.

23 мая, 20:28

90+6. Тереховский тянет время, не спеша выбивать мяч, и получает карточку.

23 мая, 20:27

90+5. Штрафной зарабатывает «Ротор», но далеко до ворот. И уже Парфенов быстро вкидывает мяч своей команде, желая сэкономить время.

23 мая, 20:26

90+4. Фернандес упал после контакта с Коротковым и лежит, не поднимаясь. Пошли тактические игры.

23 мая, 20:25

90+3. «Акрон» никуда не торопится и не то чтобы тянет время, но спокойно разыгрывает мяч и не спешит доставить его в атаку.

23 мая, 20:24

90+2. Трошечкин после диагонали в штрафную с правого фланга переводил головой во вратарскую, но был толчок с его стороны Рочи, по мнению арбитра.

23 мая, 20:23

90-я минута. Ко второму тайму арбитр добавил целых 7 минут.

23 мая, 20:22

89-я минута. Фернандес убежал в контратаку по левому флангу, добежал до штрафной и в итоге заработал угловой.

23 мая, 20:21

88-я минута. В который уже раз сбрасывает мяч Дзюба головой после подачи в штрафную, но Чагров в руки мяч берет.

23 мая, 20:20

87-я минута. «Ротор» зажимает «Акрон» на его половине поля и ищет варианты для обострения атаки.

23 мая, 20:18

86-я минута. Алиев после скидки в штрафную падает в борьбе и что-то эмоционально высказывает арбитру. И получает карточку.

23 мая, 20:17

85-я минута. Снова угловой у ворот «Ротора», снова Дзюба скидывает мяч, но никто так и не пробил по нему.

23 мая, 20:15

83-я минута. Кайнов бил со штрафного на силу, но попал в стенку.

23 мая, 20:14

82-я минута. Азнаурова сбили около штрафной, прямо по центру ворот. И опаснейший стандарт для «Ротора».

23 мая, 20:13

81-я минута. Джаковац вышел у тольяттинцев вместо Пестрякова, а у «Ротора» — Данилкин вместо Клещенко.

23 мая, 20:12

80-я минута. Мяч взмыл над штрафной «Ротора», Дзюба хотел слета пробить, но толком не попал по мячу.

23 мая, 20:11

79-я минута. Немного сместил «Акрон» игру поближе к штрафной волгоградцев. Но без особой остроты у ворот Чагрова.

23 мая, 20:10

78-я минута. Лежит на газоне Пестряков. Но врачей на поле пока нет. Видимо, продолжится игра.

23 мая, 20:09

77-я минута. Пестряков опасно врывался в штрафную с правого края атаки, но Покидышев роскошным подкатом лишил его мяча.

23 мая, 20:08

76-я минута. В последние минуты у «Ротора» преимущество и по владению, и по территории. У «Акрона» впереди ничего не получается.

23 мая, 20:06

74-я минута. Свежий Азнауров обыграл двоих соперников на правом фланге, отдал на Алиева, который прострелил вдоль ворот, но голкипер не позволил Эльдарушеву забить с линии вратарской!

23 мая, 20:05

73-я минута. Штанга спасает «Ротор»! Марадишвили подправлял мяч с края вратарской и угодил в стойку!

23 мая, 20:04

71-я минута. У «Ротора» Азнауров вышел вместо Симоняна, а у «Акрона» — Хосонов вместо Джурасовича.

23 мая, 20:02

69-я минута. И арбитр отменяет гол! Якобы был толчок в спину от Эльдарушева.

23 мая, 20:01

68-я минута. ГООООЛ! Алиев после скидки в штрафной убрал защитника и пробил в угол — 0:2! И абсолютная ничья по сумме двух матчей! Но VAR вмешивается. Идет просмотр.

23 мая, 19:59

67-я минута. Алиев получил пас от лицевой, разобрался с защитником и пробил, но мяч все равно срикошетил и ушел за пределы поля.

23 мая, 19:58

66-я минута. Чагров рукой показывает своим партнерам, что нужно идти вперед, а он сам введет мяч со штрафного.

23 мая, 19:57

65-я минута. И еще одна скидка Дзюбы, Марадишвили на дальней штанге рвался к мячу, но Чагров в подкате снова первый!

23 мая, 19:56

64-я минута. Дзюба удачно поборолся в штрафной и скинул мяч партнерам, но первым на мяче оказался голкипер Чагров.

23 мая, 19:55

62-я минута. Кайнов бьет прямым ударом с этого штрафного в ближний угол — Тереховский отбивает на угловой.

23 мая, 19:54

61-я минута. Алиев в борьбе с Эсковалем заработал опасный штрафной на левом фланге.

23 мая, 19:52

60-я минута. А вот тут карточка есть — Алиев убегал по левому флангу, Марадишвили его сбил ценой «горчичника».

23 мая, 19:51

59-я минута. Болдырев жестко сыграл против Клещенко в верховой борьбе, но без карточки обошлось в этом эпизоде.

23 мая, 19:50

58-я минута. Алиев подхватил мяч на правом краю штрафной, попытался закрутить в дальнюю девятку, но недокрутил.

23 мая, 19:49

57-я минута. Уже более двух минут мяч с половины поля «Акрона» не уходит, «Ротор» давит.

23 мая, 19:48

55-я минута. А «Ротор» продолжает искать счастье в атаке, и тольяттинцы уже выбивают мяч из штрафной.

23 мая, 19:47

54-я минута. Двойная замена у «Акрона». Бистрович и Беншимол уходят, вместо них появляются Болдырев и Марадишвили.

23 мая, 19:46

53-я минута. «Акрон» заработал штрафной, но подача не дошла ни до Дзюбы, ни до Беншимола.

23 мая, 19:45

51-я минута. «Акрон» сбегал в атаку, но Чагров в прыжке дотянулся до мяча при подаче во вратарскую.

23 мая, 19:43

50-я минута. Есть вопросы по голу все-таки. На грани офсайда был Шильников. Но после просмотра повтора арбитр гол все же засчитал.

23 мая, 19:41

«Ротор» выходит вперед

49-я минута. ГООООЛ! А вот вам и интрига! Шильников в подкате замкнул прострел Алиева и закатил мяч в сетку.

23 мая, 19:40

48-я минута. Кайнов с левой в очередной раз бьет из-за штрафной — Тереховский все видит и парирует удар.

23 мая, 19:38

47-я минута. Беншимол открывался под выход один на один, но не все так просто — защитники прочитали пас на него и перехватили мяч.

23 мая, 19:36

Второй тайм

46-я минута. Продолжается матч, «Акрон» разыграл с центра поля. Замен у «Акрона» пока нет а у «Ротора» Коротков вышел вместо Бардыбахина.

23 мая, 19:19

Перерыв

45+3. Все, звучит свисток на перерыв. Пока равная игра, с незасчитанным голом «Ротора» и не поставленным пенальти в ворота волгоградцев. Посмотрим, что команды покажут во втором тайме.

23 мая, 19:18

45+2. Концовка тайма проходит на половине поля «Ротора» — хозяева сейчас владеют территориальным преимуществом.

23 мая, 19:16

45-я минута. Добавленное время пошло, одну минуту компенсировал арбитр.

23 мая, 19:15

44-я минута. И все-таки нет пенальти! На повторе арбитр разглядел, что на мгновение раньше Клещенко коснулся мяча, а уже потом ноги Пестрякова.

23 мая, 19:13

42-я минута. Клещенко попал по ноге Пестрякову в своей штрафной, и VAR сейчас просматривает эпизод на предмет пенальти.

23 мая, 19:12

41-я минута. И как не забивает «Ротор»? Покидышев зарядил из-за штрафной, Тереховский отбил перед собой, а Шильников с подхвата пробил сильно выше ворот. Там, правда, офсайд мог быть у Шильникова, но все же.

23 мая, 19:10

39-я минута. Роша получил мяч в штрафной у лицевой линии, но Макаров грамотно поставил ему корпус и не дал выполнить прострел.

23 мая, 19:09

38-я минута. Перспективно убегал «Ротор» в атаку, но Трошечкин слишком сильно покатил на подключавшегося слева Алиева и затормозил развитие атаки.

23 мая, 19:08

37-я минута. И еще одна подача на Дзюбу, который теперь сам потерял мяч, неудачно его обработав.

23 мая, 19:07

36-я минута. Дзюбе дали слишком много пространства в штрафной при подаче с фланга, но удар головой у Артема совсем не получился.

23 мая, 19:06

35-я минута. Забрали мяч тольяттинцы и раскатывают его в середине поля, не спеша продвигаясь вперед.

23 мая, 19:05

34-я минута. Защита справилась с подачей, но продолжилась атака «Ротора», и Шильников пробил издалека — выше ворот.

23 мая, 19:03

33-я минута. Очередной дальний удар у «Ротора» — Кайнов попал в защитника, и мяч укатился на угловой.

23 мая, 19:02

31-я минута. Сошел на нет натиск «Ротора». Снова выровнялась игра. И у вратарей пока передышка.

23 мая, 19:01

30-я минута. Пока была пауза, игроки сбегали попить воды. Официальной паузы на водопой пока в мае нет.

23 мая, 19:00

29-я минута. Покидышев попал мячом в лицо Фернандесу. Еще одна остановка, чтобы пришел в себя пострадавший.

23 мая, 18:59

28-я минута. «Акрон» ответил быстрой атакой с переводом на левый фланг, откуда Пестряков передачей в центр штрафной нашел Беншимола, но ему пробить не дали.

23 мая, 18:58

27-я минута. «Ротор» в последние минуты активнее действует и чаще подходит к воротам соперника.

23 мая, 18:56

25-я минута. Эсковаль столкнулся со своим же партнером Бокоевым и получил коленом в лицо. Медики на поле.

23 мая, 18:55

24-я минута. Беншимол получил пас головой от Дзюбы и уже подстраивался под удар через себя, но защита «Ротора» подсуетилась и буквально сняла мяч у него с ноги.

23 мая, 18:54

23-я минута. Забивает «Ротор», но гол не засчитан — офсайд у Трошечкина был, который после скидки головой во время углового с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

23 мая, 18:53

22-я минута. Трошечкин! Лупил с левой под перекладину — тащит Тереховский!

23 мая, 18:52

21-я минута. Еще одна дальняя попытка — Симонян пробил из-за штрафной, Тереховский отбил, но не смог сразу зафиксировать мяч и выпустил его из рук, но рядом, на его счастье, никого из игроков «Ротора» не оказалось.

23 мая, 18:51

20-я минута. Пестряков сместился с правого фланга в штрафную и низом пробил — Чагров в игре.

23 мая, 18:49

18-я минута. А вот дальний удар от Рочи низом был куда опаснее — рядом со штангой мяч прошел.

23 мая, 18:48

17-я минута. Угловой у «Акрона» не получился, Пестряков подхватил мяч после неудачной подачи и попытался пробить с ходу из-за штрафной, но мяч свалился с ноги и улетел на трибуны.

23 мая, 18:47

16-я минута. И как опасно было у ворот хозяев! Угловой волгоградцы разыграли, последовала подача в штрафную, Трошечкин пропустил мяч во вратарскую, а Эльдарушев красиво пяткой пробивал, но мяч перелетел через перекладину.

23 мая, 18:46

15-я минута. Алиев получил мяч недалеко от штрафной, но не стал отдавать на Эльдарушева и пробил с дистанции сам — Тереховский на месте.

23 мая, 18:44

13-я минута. Алиев в борьбе с Эсковалем заехал ему по ногам. Небольшая остановка в игре.

23 мая, 18:43

12-я минута. Беншимол после углового выиграл борьбу за мяч и головой в ближний угол едва не забил.

23 мая, 18:42

11-я минута. Макаров оказался на правом фланге атаки, получил пас, но в борьбе с Фернандесом не смог выполнить подачу в штрафную.

23 мая, 18:40

10-я минута. Пестряков с фланга простреливал на Дзюбу, но помешал Артему пробить в подкате Покидышев.

23 мая, 18:39

8-я минута. Беншимол на дриблинге пытался двоих соперников сразу обыграть, но мяч в итоге потерял.

23 мая, 18:38

7-я минута. Кайнов пробил метров с 25 в угол — голкипер в прыжке дотянулся до мяча.

23 мая, 18:37

6-я минута. «Акрон» держит мяч на половине поля гостей, но пока ничего острого не создает.

23 мая, 18:36

5-я минута. Беншимол открывался в центре штрафной под подачу с фланга, но Покидышев выиграл у него верховую борьбу.

23 мая, 18:35

4-я минута. Пока много борьбы, «Ротор» пытается прессинговать, но «Акрон» с этим прессингом справляется.

23 мая, 18:33

2-я минута. У «Ротора» сегодня два форварда в стартовом составе. По схеме 4-3-1-2 играют волгоградцы.

23 мая, 18:31

Матч начался

1-я минута. «Ротор» разыгрывает с центра поля — стартовал первый тайм!

23 мая, 17:41

Состав «Акрона»

«Акрон»: Тереховский, Фернандес, Эшковал, Бокоев, Роча, Лончар, Бистрович, Пестряков, Джурасович, Беншимол, Дзюба.

Запасные: Васютин, Гудиев, Попенков, Болдырев, Хосонов, Кузьмин, Марадишвили, Джаковац, Базилевский, Аревало, Дмитриев.

23 мая, 17:40

Cостав «Ротора»

«Ротор»: Чагров, Бардыбахин, Клещенко, Покидышев, Шильников, Макаров, Кайнов, Трошечкин, Симонян, Эльдарушев, Алиев.

Запасные: Сугробов, Литвенок, Дадич, Данилкин, Фомин, Коротков, Храмцов, Плотников, Родионов, Сафронов, Азнауров, Хохлачев.

22 мая, 21:55

Кто не сыграет в матче «Акрон» — «Ротор»

У «Ротора» перед ответным матчем остается несколько травмированных игроков. Против «Акрона» не сыграют Ярослав Арбузов, Анатолий Макаров и пропустивший уже более половины сезона Никита Плотников. Кроме того, арендованный как раз у «Акрона» Вячеслав Бардыбахин восстанавливается после операции по удалению аппендикса. В первом матче он вышел в концовке и провел на поле несколько минут.

В составе «Акрона» потерь нет. Артем Дзюба, пропустивший более двух недель в мае из-за мышечной травмы, уже сыграл в первом матче в Волгограде.

22 мая, 21:50

Опыт переходных матчей у «Акрона» и «Ротора»

«Акрон» два года назад уже играл в стыковых матчах, причем успешно. Тогда тольяттинцы были представителем Первой лиги и встречались с екатеринбургским «Уралом» из РПЛ. В первом матче в гостях «Акрон» победил 2:0, а в ответном дома уступил 1:2, но по сумме игр вышел в РПЛ.

У «Ротора» опыта переходных матчей за право выступать в Премьер-лиге не было.

22 мая, 21:45

Личные встречи «Акрона» и «Ротора»

До стыковых матчей команды встречались только два раза — в Первой лиге (тогда еще ФНЛ) в сезоне-2021/2022. В обоих случаях победил «Акрон» — 2:1 в гостях и 1:0 дома. С учетом первого переходного матча у «Акрона» в личных встречах с «Ротором» 3 победы в 3 играх.

22 мая, 21:40

Где смотреть трансляцию матча «Акрон» — «Ротор»

Матч «Акрон» — «Ротор» в прямом эфире покажет VK Видео. Начало трансляции — в 18:30. На федеральных телеканалах матч транслироваться не будет. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

22 мая, 21:35

Дата, место и время начала матча «Акрон» — «Ротор»

Матч «Акрон» — «Ротор» состоится в субботу, 23 мая, в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало игры — в 18:30.

22 мая, 21:30

В субботу, 23 мая, в ответном переходном матче между РПЛ и Первой лигой «Акрон» на стадионе «Солидарность Арена» примет «Ротор». Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

В первом стыковом матче в Волгограде «Ротор» уступил со счетом 0:2. Оба гола в составе «Акрона» забил нападающий Жилсон Беншимол. В ответном поединке «Ротору» необходимо выигрывать с разницей минимум в 2 мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время, или с разницей в 3 мяча, чтобы победить по сумме двух встреч.

На матче будет работать судейская бригада во главе с арбитром Андреем Прокоповым. За систему ВАР будут отвечать Василий Казарцев и Сергей Чебан. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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