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23 мая, 20:30
«Акрон» сохранил место в РПЛ — тольяттинцы победили «Ротор» по сумме двух матчей: онлайн-трансляция
Ответная переходная игра клубов РПЛ и ФНЛ.
«Акрон» проиграл «Ротору» в ответном VK Видео переходном матче, но сохранил место в РПЛ благодаря победе в Волгограде.
Матч окончен
90+7. Все, финальный свисток фиксирует победу «Ротора», но «Акрон» сохраняет прописку в РПЛ. Волгоградцы выглядели в этом матче лучше и интереснее, добились победы, но по сумме двух матчей уступили тольяттинцам и не смогли выйти в РПЛ.
90+5. Штрафной зарабатывает «Ротор», но далеко до ворот. И уже Парфенов быстро вкидывает мяч своей команде, желая сэкономить время.
90+4. Фернандес упал после контакта с Коротковым и лежит, не поднимаясь. Пошли тактические игры.
90+3. «Акрон» никуда не торопится и не то чтобы тянет время, но спокойно разыгрывает мяч и не спешит доставить его в атаку.
90+2. Трошечкин после диагонали в штрафную с правого фланга переводил головой во вратарскую, но был толчок с его стороны Рочи, по мнению арбитра.
89-я минута. Фернандес убежал в контратаку по левому флангу, добежал до штрафной и в итоге заработал угловой.
88-я минута. В который уже раз сбрасывает мяч Дзюба головой после подачи в штрафную, но Чагров в руки мяч берет.
87-я минута. «Ротор» зажимает «Акрон» на его половине поля и ищет варианты для обострения атаки.
86-я минута. Алиев после скидки в штрафную падает в борьбе и что-то эмоционально высказывает арбитру. И получает карточку.
85-я минута. Снова угловой у ворот «Ротора», снова Дзюба скидывает мяч, но никто так и не пробил по нему.
82-я минута. Азнаурова сбили около штрафной, прямо по центру ворот. И опаснейший стандарт для «Ротора».
81-я минута. Джаковац вышел у тольяттинцев вместо Пестрякова, а у «Ротора» — Данилкин вместо Клещенко.
80-я минута. Мяч взмыл над штрафной «Ротора», Дзюба хотел слета пробить, но толком не попал по мячу.
79-я минута. Немного сместил «Акрон» игру поближе к штрафной волгоградцев. Но без особой остроты у ворот Чагрова.
78-я минута. Лежит на газоне Пестряков. Но врачей на поле пока нет. Видимо, продолжится игра.
77-я минута. Пестряков опасно врывался в штрафную с правого края атаки, но Покидышев роскошным подкатом лишил его мяча.
76-я минута. В последние минуты у «Ротора» преимущество и по владению, и по территории. У «Акрона» впереди ничего не получается.
74-я минута. Свежий Азнауров обыграл двоих соперников на правом фланге, отдал на Алиева, который прострелил вдоль ворот, но голкипер не позволил Эльдарушеву забить с линии вратарской!
73-я минута. Штанга спасает «Ротор»! Марадишвили подправлял мяч с края вратарской и угодил в стойку!
71-я минута. У «Ротора» Азнауров вышел вместо Симоняна, а у «Акрона» — Хосонов вместо Джурасовича.
68-я минута. ГООООЛ! Алиев после скидки в штрафной убрал защитника и пробил в угол — 0:2! И абсолютная ничья по сумме двух матчей! Но VAR вмешивается. Идет просмотр.
67-я минута. Алиев получил пас от лицевой, разобрался с защитником и пробил, но мяч все равно срикошетил и ушел за пределы поля.
66-я минута. Чагров рукой показывает своим партнерам, что нужно идти вперед, а он сам введет мяч со штрафного.
65-я минута. И еще одна скидка Дзюбы, Марадишвили на дальней штанге рвался к мячу, но Чагров в подкате снова первый!
64-я минута. Дзюба удачно поборолся в штрафной и скинул мяч партнерам, но первым на мяче оказался голкипер Чагров.
62-я минута. Кайнов бьет прямым ударом с этого штрафного в ближний угол — Тереховский отбивает на угловой.
60-я минута. А вот тут карточка есть — Алиев убегал по левому флангу, Марадишвили его сбил ценой «горчичника».
59-я минута. Болдырев жестко сыграл против Клещенко в верховой борьбе, но без карточки обошлось в этом эпизоде.
58-я минута. Алиев подхватил мяч на правом краю штрафной, попытался закрутить в дальнюю девятку, но недокрутил.
57-я минута. Уже более двух минут мяч с половины поля «Акрона» не уходит, «Ротор» давит.
55-я минута. А «Ротор» продолжает искать счастье в атаке, и тольяттинцы уже выбивают мяч из штрафной.
54-я минута. Двойная замена у «Акрона». Бистрович и Беншимол уходят, вместо них появляются Болдырев и Марадишвили.
53-я минута. «Акрон» заработал штрафной, но подача не дошла ни до Дзюбы, ни до Беншимола.
51-я минута. «Акрон» сбегал в атаку, но Чагров в прыжке дотянулся до мяча при подаче во вратарскую.
50-я минута. Есть вопросы по голу все-таки. На грани офсайда был Шильников. Но после просмотра повтора арбитр гол все же засчитал.
«Ротор» выходит вперед
49-я минута. ГООООЛ! А вот вам и интрига! Шильников в подкате замкнул прострел Алиева и закатил мяч в сетку.
48-я минута. Кайнов с левой в очередной раз бьет из-за штрафной — Тереховский все видит и парирует удар.
47-я минута. Беншимол открывался под выход один на один, но не все так просто — защитники прочитали пас на него и перехватили мяч.
Второй тайм
46-я минута. Продолжается матч, «Акрон» разыграл с центра поля. Замен у «Акрона» пока нет а у «Ротора» Коротков вышел вместо Бардыбахина.
Перерыв
45+3. Все, звучит свисток на перерыв. Пока равная игра, с незасчитанным голом «Ротора» и не поставленным пенальти в ворота волгоградцев. Посмотрим, что команды покажут во втором тайме.
45+2. Концовка тайма проходит на половине поля «Ротора» — хозяева сейчас владеют территориальным преимуществом.
44-я минута. И все-таки нет пенальти! На повторе арбитр разглядел, что на мгновение раньше Клещенко коснулся мяча, а уже потом ноги Пестрякова.
42-я минута. Клещенко попал по ноге Пестрякову в своей штрафной, и VAR сейчас просматривает эпизод на предмет пенальти.
41-я минута. И как не забивает «Ротор»? Покидышев зарядил из-за штрафной, Тереховский отбил перед собой, а Шильников с подхвата пробил сильно выше ворот. Там, правда, офсайд мог быть у Шильникова, но все же.
39-я минута. Роша получил мяч в штрафной у лицевой линии, но Макаров грамотно поставил ему корпус и не дал выполнить прострел.
38-я минута. Перспективно убегал «Ротор» в атаку, но Трошечкин слишком сильно покатил на подключавшегося слева Алиева и затормозил развитие атаки.
37-я минута. И еще одна подача на Дзюбу, который теперь сам потерял мяч, неудачно его обработав.
36-я минута. Дзюбе дали слишком много пространства в штрафной при подаче с фланга, но удар головой у Артема совсем не получился.
35-я минута. Забрали мяч тольяттинцы и раскатывают его в середине поля, не спеша продвигаясь вперед.
34-я минута. Защита справилась с подачей, но продолжилась атака «Ротора», и Шильников пробил издалека — выше ворот.
33-я минута. Очередной дальний удар у «Ротора» — Кайнов попал в защитника, и мяч укатился на угловой.
31-я минута. Сошел на нет натиск «Ротора». Снова выровнялась игра. И у вратарей пока передышка.
30-я минута. Пока была пауза, игроки сбегали попить воды. Официальной паузы на водопой пока в мае нет.
29-я минута. Покидышев попал мячом в лицо Фернандесу. Еще одна остановка, чтобы пришел в себя пострадавший.
28-я минута. «Акрон» ответил быстрой атакой с переводом на левый фланг, откуда Пестряков передачей в центр штрафной нашел Беншимола, но ему пробить не дали.
27-я минута. «Ротор» в последние минуты активнее действует и чаще подходит к воротам соперника.
25-я минута. Эсковаль столкнулся со своим же партнером Бокоевым и получил коленом в лицо. Медики на поле.
24-я минута. Беншимол получил пас головой от Дзюбы и уже подстраивался под удар через себя, но защита «Ротора» подсуетилась и буквально сняла мяч у него с ноги.
23-я минута. Забивает «Ротор», но гол не засчитан — офсайд у Трошечкина был, который после скидки головой во время углового с близкого расстояния переправил мяч в ворота.
21-я минута. Еще одна дальняя попытка — Симонян пробил из-за штрафной, Тереховский отбил, но не смог сразу зафиксировать мяч и выпустил его из рук, но рядом, на его счастье, никого из игроков «Ротора» не оказалось.
20-я минута. Пестряков сместился с правого фланга в штрафную и низом пробил — Чагров в игре.
18-я минута. А вот дальний удар от Рочи низом был куда опаснее — рядом со штангой мяч прошел.
17-я минута. Угловой у «Акрона» не получился, Пестряков подхватил мяч после неудачной подачи и попытался пробить с ходу из-за штрафной, но мяч свалился с ноги и улетел на трибуны.
16-я минута. И как опасно было у ворот хозяев! Угловой волгоградцы разыграли, последовала подача в штрафную, Трошечкин пропустил мяч во вратарскую, а Эльдарушев красиво пяткой пробивал, но мяч перелетел через перекладину.
15-я минута. Алиев получил мяч недалеко от штрафной, но не стал отдавать на Эльдарушева и пробил с дистанции сам — Тереховский на месте.
13-я минута. Алиев в борьбе с Эсковалем заехал ему по ногам. Небольшая остановка в игре.
12-я минута. Беншимол после углового выиграл борьбу за мяч и головой в ближний угол едва не забил.
11-я минута. Макаров оказался на правом фланге атаки, получил пас, но в борьбе с Фернандесом не смог выполнить подачу в штрафную.
10-я минута. Пестряков с фланга простреливал на Дзюбу, но помешал Артему пробить в подкате Покидышев.
8-я минута. Беншимол на дриблинге пытался двоих соперников сразу обыграть, но мяч в итоге потерял.
6-я минута. «Акрон» держит мяч на половине поля гостей, но пока ничего острого не создает.
5-я минута. Беншимол открывался в центре штрафной под подачу с фланга, но Покидышев выиграл у него верховую борьбу.
4-я минута. Пока много борьбы, «Ротор» пытается прессинговать, но «Акрон» с этим прессингом справляется.
2-я минута. У «Ротора» сегодня два форварда в стартовом составе. По схеме 4-3-1-2 играют волгоградцы.
Состав «Акрона»
«Акрон»: Тереховский, Фернандес, Эшковал, Бокоев, Роча, Лончар, Бистрович, Пестряков, Джурасович, Беншимол, Дзюба.
Запасные: Васютин, Гудиев, Попенков, Болдырев, Хосонов, Кузьмин, Марадишвили, Джаковац, Базилевский, Аревало, Дмитриев.
Cостав «Ротора»
«Ротор»: Чагров, Бардыбахин, Клещенко, Покидышев, Шильников, Макаров, Кайнов, Трошечкин, Симонян, Эльдарушев, Алиев.
Запасные: Сугробов, Литвенок, Дадич, Данилкин, Фомин, Коротков, Храмцов, Плотников, Родионов, Сафронов, Азнауров, Хохлачев.
Кто не сыграет в матче «Акрон» — «Ротор»
У «Ротора» перед ответным матчем остается несколько травмированных игроков. Против «Акрона» не сыграют Ярослав Арбузов, Анатолий Макаров и пропустивший уже более половины сезона Никита Плотников. Кроме того, арендованный как раз у «Акрона» Вячеслав Бардыбахин восстанавливается после операции по удалению аппендикса. В первом матче он вышел в концовке и провел на поле несколько минут.
В составе «Акрона» потерь нет. Артем Дзюба, пропустивший более двух недель в мае из-за мышечной травмы, уже сыграл в первом матче в Волгограде.
Опыт переходных матчей у «Акрона» и «Ротора»
«Акрон» два года назад уже играл в стыковых матчах, причем успешно. Тогда тольяттинцы были представителем Первой лиги и встречались с екатеринбургским «Уралом» из РПЛ. В первом матче в гостях «Акрон» победил 2:0, а в ответном дома уступил 1:2, но по сумме игр вышел в РПЛ.
У «Ротора» опыта переходных матчей за право выступать в Премьер-лиге не было.
Личные встречи «Акрона» и «Ротора»
До стыковых матчей команды встречались только два раза — в Первой лиге (тогда еще ФНЛ) в сезоне-2021/2022. В обоих случаях победил «Акрон» — 2:1 в гостях и 1:0 дома. С учетом первого переходного матча у «Акрона» в личных встречах с «Ротором» 3 победы в 3 играх.
Где смотреть трансляцию матча «Акрон» — «Ротор»
Матч «Акрон» — «Ротор» в прямом эфире покажет VK Видео. Начало трансляции — в 18:30. На федеральных телеканалах матч транслироваться не будет. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча «Акрон» — «Ротор»
Матч «Акрон» — «Ротор» состоится в субботу, 23 мая, в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало игры — в 18:30.
В субботу, 23 мая, в ответном переходном матче между РПЛ и Первой лигой «Акрон» на стадионе «Солидарность Арена» примет «Ротор». Игра начнется в 18:30 по московскому времени.
В первом стыковом матче в Волгограде «Ротор» уступил со счетом 0:2. Оба гола в составе «Акрона» забил нападающий Жилсон Беншимол. В ответном поединке «Ротору» необходимо выигрывать с разницей минимум в 2 мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время, или с разницей в 3 мяча, чтобы победить по сумме двух встреч.
На матче будет работать судейская бригада во главе с арбитром Андреем Прокоповым. За систему ВАР будут отвечать Василий Казарцев и Сергей Чебан. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5