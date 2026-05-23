Погребняк о возвращении Шварца в «Динамо»: «Какая-то дичь»

Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.

«Для меня это загадка. Он уехал в 2022 году, теперь возвращается. Какая-то дичь происходит. Жалко Гусева и Жиркова. Как всегда много нетривиального в нашем чемпионате. Что касается Гусева — был бы он в «Динамо», продолжил бы свой карьерный путь. Теперь, может, в ФНЛ пойдет. В РПЛ я его пока не вижу», — сказал Погребняк «СЭ».

22 мая «Динамо» объявило о расставании с 48-летним Гусевым после окончания контракта в конце месяца. Российского специалиста на посту главного тренера бело-голубых сменил Сандро Шварц. Немец уже возглавлял московскую команду с октября 2020 года по июнь 2022 года.