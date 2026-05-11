«Ростов» обыграл «Акрон» и гарантировал себе сохранение места в РПЛ

«Ростов» победил «Акрон» в матче 29-го тура чемпионата России — 3:1. Игра прошла на «Самара Арене» в Самаре.

У гостей отличились Кирилл Щетинин, Мохаммад Мохеби и Виктор Мелехин. На 42-й минуте автогол забил защитник ростовчан Умар Сако после ошибки партнера по команде, голкипера Рустама Ятимова.

«Ростов» набрал 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда гарантировала себе сохранение прописки в РПЛ. В зону стыковых матчей еще могут попасть «Крылья Советов» (29 очков). В ней находятся «Акрон» (27) и махачкалинское «Динамо» (25), в зоне вылета — «Пари НН» (22), который в понедельник сыграет с ЦСКА, и лишившийся шансов на спасение «Сочи» (21).

В заключительном туре сезона-2025/26 ростовчане примут «Зенит», а тольяттинская команда на выезде встретится с «Крыльями Советов». Все матчи 30-го тура пройдут 17 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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