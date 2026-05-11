«Акрон» — «Ростов»: видео голов матча РПЛ

«Ростов» победил «Акрон» в матче 29-го тура чемпионата России — 3:1. Игра прошла на «Самара Арене» в Самаре.

21-я минута. Кирилл Щетинин — 0:1

39-я минута. Мохаммад Мохеби — 0:2

42-я минута. Умар Сако (автогол) — 1:2

45+2-я минута. Виктор Мелехин — 1:3

«Ростов» набрал 33 очка и гарантировал себе сохранение прописки в РПЛ. «Акрон» (27 очков) находится в зоне стыковых матчей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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