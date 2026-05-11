Представитель Батракова: «Авторизацию на ведение переговоров мы не давали. Европейские агенты должны получить ее от клуба»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Трудно сказать. Надо подождать. Осталось 10 дней, тогда все будет понятно. Если интерес подтвердится, кто-то из представителей клубов приедет и будет разговаривать», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Также он высказался о ведении переговоров с европейскими командами по трансферу 20-летнего футболиста.

«Авторизацию на ведение переговоров по Леше мы никому не давали. Просили многие, но мы отказались. Если клуб заинтересован, то европейские агенты должны получить авторизацию на ведение переговоров именно от клуба», — добавил Кузьмичев.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

В начале апреля в СМИ появилась информация об интересе к россиянину со стороны «ПСЖ». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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