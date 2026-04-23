«Акрон» — «Динамо» Махачкала: тольяттинцы выигрывают после первого тайма

«Акрон» после первого тайма обыгрывает махачкалинское «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 9-й минуте после аута в исполнении Артема Дзюбы забил Роберто Фернандес.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max