«Спартак» — «Краснодар»: Барко, Угальде и Кордоба сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Защитник «Спартака» Кристофер Ву пропускает матч из-за дисквалификации.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Барко, Жедсон, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Самошников, Саусь, Дмитриев, Солари, Массалыга, Зорин, Гарсия, Заболотный.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Жубал, Гонсалес, Кевин Ленини, Черников, Кривцов, Батчи, Сперцян, Кордоба.

Запасные: Корякин, Тормена, Пальцев, Садчиков, Хмарин, Боселли, Мозес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

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