«Ахмат» — «Балтика»: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» и «Балтика» сыграют в 26-м туре чемпионата России в четверг, 23 апреля. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

Следить за ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Балтика» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 25 туров премьер-лиги «Ахмат» набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 45 очками располагается на четвертой строчке в чемпионате России.

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