Источник: «Спартак» не планирует возвращаться к кандидатуре Илича летом

«Спартак» не рассматривает покупку полузащитника «Торино» Ивана Илича в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые будет рассматривать других потенциальных новичков на позицию центрального полузащитника.

Сербский хавбек был близок к переходу в «Спартак» зимой. Илич прошел медосмотры в Барселоне и Москве, однако их результаты оказались неудовлетворительными. Сумма трансфера могла составить около 30 миллионов евро.

В этом сезоне на счету 24-летнего Илича 17 матчей за «Торино» во всех турнирах, в которых он забил один гол и отад одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.