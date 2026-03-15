Орлов — об игре Соболева со «Спартаком»: «До перерыва был лучшим среди худших»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче со «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

— Как оценить игру Соболева? Я не раз говорил, что у него проблемы с пасом, техникой. Но в желании ему не сегодня не откажешь. По настрою в первом тайме он был лучшим в составе хозяев. Вышел заряженным на игру. Накануне матча заявил, что будет праздновать гол в ворота «Спартака». И ведь забил, пусть и с пенальти. Он боролся. У него глаза горели!

Хотя эмоции порой зашкаливали. Он тоже многовато думает о себе. Первую карточку получил за своеобразное празднование гола.

Но мог ведь получить и второй «горчичник» за удар локтем в лицо Умярова. Карасев, похоже, находился далековато, не увидел, не наказал...

Но если оценивать непосредственно игру Александра, то до перерыва он был лучшим среди худших, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

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