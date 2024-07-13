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Сегодня, 11:06

Источник: Вендел уйдет из «Зенита» после трансфера Илича

Виктория Кравченко
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Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел может стать игроком турецкого клуба в случае перехода в питерскую команду хавбека сборной Сербии Ивана Илича, сообщает РИА «Новости».

По данным источника, футболист может продожить карьеру в «Галатасарае» или «Бешикташе».

Сообщалось, что «Зенит» уже договорился о траснфере Илича из «Торино».

Бразилец перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года за 20,3 миллиона евро. В минувшем сезоне хавбек провел 35 матчей за питерцев во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.

Текущий контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Иван Илич
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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