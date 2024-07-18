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«Рубин» представил три комплекта формы на сезон-2024/25

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«Рубин» в своих социальных сетях представил три комплекта формы на сезон-2024/25.

«Рубиновый комплект» символизирует признание в любви к родному краю. Впервые казанский коллектив нанес на домашнюю форму градиент с главными достопримечательностями Татарстана.

Зеленая форма посвящена болельщикам. В комплекты вшиты имена всех владельцев сезонных абонементов, которые регулярно поддерживали команду на протяжении последних лет.

Белая форма — дань богатой истории клуба. На этой форме отражены все забитые мячи «Рубина» в еврокубковых турнирах.

В первом туре нового сезона команда Рашида Рахимова встретится с нижегородским «Пари НН» в гостях. Встреча состоится 22 июля.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
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14
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