Ахметов рассказал о подготовке ЦСКА к дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о предстоящем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» и оценил турнирное положение армейцев.

«В голове у нас есть, что через 5 дней матч со «Спартаком». Но нет такого, что коленки трясутся. Готовимся в штатном режиме, все внутри понимают, что это дерби.

ЦСКА активно пропускает со стандартов, но я замечу, что команда еще активно с них забивает. Поэтому есть плюсы, есть минусы. Главная ошибка — потеря концентрации, недоигровка моментов.

Мы не можем быть довольны восьмым местом, у нас задачи максимальные. Прошло 7 туров, но надо смотреть, что будет после 30-го тура. У нас есть над чем работать, пока расстояние от всех не такое большое, нам нужно набирать очки в каждом матче и двигаться от игры к игре. Максимальная задача — выигрывать в каждом матче», — рассказал Ахметов.

20 сентября ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 8-м туре Тинькофф РПЛ на «ВЭБ-Арене». Начало — в 19.30 (мск). Армейцы после семи туров чемпионата России занимают 8-е место.