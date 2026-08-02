«Ахмат» и «Спартак» обменялись голами в первом тайме

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в первом тайме матча 2-го тура РПЛ — 1:1. Игра проходит в Грозном.

У хозяев на 5-й минуте пенальти реализовал Эгаш Касинтура. У гостей на 39-й минуте счет сравнял Кристофер Ву.