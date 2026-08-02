«Ахмат» — «Спартак»: Ву сравнял счет в концовке первого тайма

«Спартак» сравнял счет в гостевом матче с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ — 1:1.

На 39-й минуте гол забил Кристофер Ву.