«Ахмат» — «Спартак»: Касинтура удален за удар Зобнина локтем

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура получил красную карточку на 76-й минуте матча со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ.

Хавбек ударил локтем игрока «Спартака» Романа Зобнина, который также получил желтую карточку после эпизода.

Главный судья Антон Фролов принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.