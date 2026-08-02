«Спартак» иронично отреагировал на удаление Касинтуры: «Зобнин получил желтую — нечего подставляться»

Пресс-служба «Спартака» с иронией прокомментировала эпизод с удалением полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуры в матче 2-го тура чемпионата России.

Игра команд проходит на «Ахмат-Арене» в Грозном. На 76-й минуте главный арбитр Антон Фролов после вмешательства ВАР показал Касинтуре красную карточку за удар локтем игрока красно-белых Романа Зобнина, который также получил желтую карточку после эпизода.

«Из забавного: Рома Зобнин получил желтую за этот же эпизод. А нечего подставляться», — написала пресс-служба «Спартака».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».